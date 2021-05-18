哈电子劳务市场4月份提供工作岗位8.9万个

哈通社/努尔苏丹/5月18日 – 据哈萨克斯坦人力资源开发中心统计，2021年4月份，哈萨克斯坦电子劳务市场共发布了8.9万个空缺岗位招聘信息，增长42%。

报告期内有6.93万人投递了个人简历，增长35%。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，空缺岗位数量增加的主要原因是季节性工作的开始以及企业的扩张，其中需求较高的职位包括高级技术人才（+4300）、服务和销售业人员（+3500）、设备操作员和装配工（+2800）。此外，对非技术工人的需求也有所增长，此类空缺岗位增加了9600个。

人力资源开发中心战略和项目监管部门负责人吾勒盼·舍根诺娃表示，空缺岗位数量增长最多的行业是农业。今年4月，该行业的空缺岗位增长2.4倍，达1600个，春季播种季节的开始是其增长的主要原因。有趣的是，涉及该行业投放的简历数量也增长了2.1倍。

此外，各地私企对保安(+1400)、出租车司机(+900)、实习医生(+6000)、会计(+400)以及售货员(+400)等职位的需求也有所增长。

从地区来看，库斯塔奈州（1.16万）、努尔苏丹（1.01万）和阿拉木图市（8900）的空缺职位最多，这些职位主要涉及农业、种植业、公路建设，以及服务和零售业等。

【编译：达娜】