前4个月哈萨克斯坦和德国之间的贸易额同比增长85.9%

哈通社/阿斯塔纳/6月21日-- 据国家经济部发布的消息，今年前4个月，哈萨克斯坦和德国之间的相互贸易额显著增加。

统计数据显示，2022年哈萨克斯坦和德国之间的贸易额达28亿美元，较2021年（22亿美元）增长24.7%。

其中，哈萨克斯坦对德国的出口增长 33.6%，达到了2.33亿美元。

哈萨克斯坦对德国出口额的增加由以下商品供应量的增加形成:

铁合金 - 增长 75%，石油 - 增加 2.2 倍，贵金属矿石 - 出口额从0到12.8万美元，鱼片 - 增长 2 倍。

铁合金（42.2%）、 石油和石油产品（24.4%）、惰性氢气（11.2%）等占哈萨克斯坦出口额的主要份额。

哈萨克斯坦从德国主要进口飞机、药品和汽车，这些商品约占进口总额的 27%。

2023年1-4月，两国间贸易额同比增长85.9%，至11亿美元。相比之下，2022年同期的数据为5.83亿美元。

其中，哈萨克斯坦对德国的出口额下降8.9%，至1.21亿美元。从德国的进口额增加2倍多，至9.62 亿美元。

【编译：阿依波塔】