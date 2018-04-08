4月8日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月8日 -- 哈通社为各位读者总结4月8日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月8日,星期日

4月8日是阳历一年中的第98天，离全年的结束还有267（闰年则还有268）。

世界各国/地区节日：

国际罗姆人日 每年4月8日是国际罗姆人日，也被一些称之为"吉普赛人日"。 1971年4月8日，为期3天的世界罗姆人大会在英国伦敦闭幕。会议确立了国际罗姆人联盟纲领、选定盟旗、盟歌，并规定每年的4月8日为全世界罗姆人日。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1999年 根据总统令，阿克莫拉州首府正式改为阔克舍套市。

2005年 哈萨克斯坦-英国科技大学开设国际经济学院。

2006年 哈萨克斯坦首个北极考察队从阿拉木图市出发。

2008年 《俄罗斯哈萨克同胞》一书在位于莫斯科的哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆举行首发仪式。

2010年 哈萨克斯坦与法国战略伙伴关系协议正式得到批准。

2011年 阿斯塔纳独立宫举行国家总统宣誓就职仪式。

2011年 独立20周年之际，阿拉木图市举行题为"得到国际社会认可的哈萨克斯坦"照片展。

【翻译：冰山】