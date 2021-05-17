今年4月哈萨克斯坦公民共购入金条94千克

哈通社/努尔苏丹/5月17日—2021年4月哈萨克斯坦公民共买入实物黄金（金条）2800块。

据哈萨克斯坦央行公布的统计数据，2021年4月，哈萨克斯坦公众通过二级银行及兑换点，购买了总重量达94.5千克的2767块金条。

央行于2017年推出了针对公民的精制金条销售和回购计划。计划推出以来，共售出52 967根金条，总重为1.88吨。

实物黄金交易市场上的金条分为5个重量标准（5g、10g、20g、50g、100g）。其中交易数量最多的是10g标准的金条，占总销售额的31％，即16 074根金条。其次是100克的金条，售出11 669根（22％），20克金条售出11 275根（21％），5克金条售出8 072根（15％），50克金条售出5 877根（11％）。

我国金条购买量最多的地区是阿拉木图市、努尔苏丹市和阿特劳市。

金条是投资和积累储蓄的长期工具，确保金条市场流动性的主要因素是银行和非银行兑换处可以按期向客户付款来回购金条。自该计划启动以来，银行和非银行兑换处已经回购了117根总重为4.2千克的金条。

目前，民众可在Halyk银行、欧亚银行、Jýsan银行、CenterCredit银行以及非银行兑换处买卖金条。

【编译：达娜】