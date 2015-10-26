拳击：曼尼•帕奎奥已正式确认明年4月9日将举行职业生涯告别战

哈通社阿斯塔纳10月26日电 据美国体育专业网站ESPN.com报道，近日，菲律宾拳王曼尼•帕奎奥的经纪人鲍勃•阿鲁姆正式确认，帕奎奥将在2016年4月9日将进行职业生涯的最后一战。之后，他将退役，并全身心地投入到菲律宾参议员的选举活动中。

帕奎奥，1978年12月17日出生在菲律宾的桑托斯将军市。1995年1月，他参加第一场职业比赛，从此声名鹊起。2001年6月，在美国拉斯维加斯举行的一场比赛中，他得到超轻量级冠军，首次受到美国舆论瞩目。此后帕奎奥打败了不少世界名将，奠定了世界拳王的地位。今年5月初，他与美国拳王梅威瑟在美国赌城拉斯维加斯，上演了一场价值超过4亿美元的最贵世纪大战。最终梅威瑟点数获胜，帕奎奥右肩肩袖肌腱断裂。 今年12月，帕奎奥将年满37岁。2010年帕奎奥在菲律宾南部萨兰加尼省首度当选国会众议员，2013年他又高票连任。2012年11月，他的老婆金凯依•帕奎奥，开始担任萨兰加尼省副省长一职。鲍勃•阿鲁姆对美国媒体说："帕奎奥告诉我，他明年将参加菲律宾参议员选举，到时他不能再同时做一名拳击手，必须全身心投入到选举中去。明年的4月9日，将有一场他的告别战。" 美国媒体报道说，这个消息虽然并非一成不变，但帕奎奥明年春天将进行职业生涯最后一场比赛的传闻，已经传了很长一段时间。不管怎样，帕奎奥在职业生涯里取得的成就，和在拳台上留下的顽强战斗精神，都值得人们怀念。在关于帕奎奥的这则最新报道中，美国媒体并没有提及明年4月9日，帕奎奥最后一战的地点及对手姓名。