新冠疫情：全球累计确诊超4.9亿例

哈通社/努尔苏丹/4月4日 —— 据中新社消息，世界卫生组织官网最新数据显示，截至欧洲中部时间1日16时59分（世卫组织2日未更新数据），全球新冠累计确诊病例达486761597例，累计死亡病例6142735例。

另据Worldometer网站统计数据，截至北京时间3日19时56分，全球新冠累计确诊病例491153782例，累计死亡病例6175016例。

美洲：美国废水中新冠病毒含量翻倍上升

根据Worldometer网站统计数据，截至北京时间3日19时56分，美国新冠累计确诊病例81826371例，累计死亡病例1008159例。

美国疾病控制和预防中心报告称，在全美各地的废水样本中，新冠病毒的数量呈翻倍上升趋势。

自疫情暴发以来，废水监测一直是美国了解新冠病毒扩散程度和未来发展趋势的重要工具。由于无症状患者体内仍携带病毒，且许多民众在家接受新冠检测后并没有向当地卫生部门报告，因此废水监测可以捕获官方统计中没有发现的感染病例。

欧洲：英国将持续监测XE重组毒株

英国政府网站日前发布消息称，英国已累计发现637例XE毒株（奥密克戎BA.1和BA.2的重组毒株）感染病例。早期数据显示，XE的传播速度比目前传播最快的BA.2还要快9.8%。有报道称，XE感染病例也在以色列等国家被发现。

据英国卫生安全局介绍，当一个人同时感染两种或更多新冠变种毒株时，这些毒株的遗传物质在患者体内混合，可能会产生重组毒株。在新冠大流行期间，已发现几种重组毒株，大多数会很快消亡，会持续监测相关情况。

法国公共卫生部门当地时间2日公布的数据显示，截至当天下午，法国累计新冠确诊病例接近2589.6万例，累计死亡病例超过14.2万例。

俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部当地时间2日表示，俄罗斯24小时内新增新冠确诊病例17949例，新增死亡病例340例，累计确诊病例超过1788万例，累计死亡病例接近37万例。

亚洲：马来西亚最高元首和夫人感染

据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部当地时间3日通报称，截至当天0时，韩国24小时内新增新冠确诊病例超过23.4万例，单日确诊病例连续3天低于30万例，新增死亡病例306例，累计确诊病例超过1387.4万例，累计死亡病例超过1.7万例。

据报道，韩国政府认为，本轮奥密克戎疫情已达到峰值，并从3月底开始缓慢回落。因此决定从当地时间4日起放宽防疫措施两周，私人聚会限员由8人放宽至10人，餐厅和咖啡店等场所营业时间从23时延长至24时。若今后两周韩国境内疫情呈现明显下降趋势，医疗体系趋稳，将研讨全面解除保持社交距离限制措施。

据日本NHK电视台报道，日本当地时间2日报告新增新冠确诊病例48825例，新增死亡病例55例，累计确诊病例超过666.4万例，累计死亡病例超过2.8万例。

据日本共同社2日报道，日本政府宣布放宽应对疫情的边境口岸防疫措施，从4月10日起，允许每天入境人数上限从目前的7000人增至1万人。不过，日本最近一周的新增感染人数较上周增多，显示疫情有反弹迹象。对于放宽边境口岸防疫措施可能造成疫情反弹，日本政府强调，将妥善应对感染风险涌入。

马来西亚皇宫当地时间2日发表声明称，国家最高元首阿卜杜拉和夫人确诊感染新冠，将在皇宫自行隔离至4月8日。声明说，目前元首夫妇的症状属于轻症，身体状况良好，他们将按马来西亚卫生部的防疫政策与程序进行自我隔离。声明强调，随着斋月即将来临及马来西亚从4月1日起开放边境，呼吁马来西亚民众继续对新冠疫情防护保持不松懈状态。

非洲：南非政府对穆迪上调其评级展望表示欢迎

针对国际评级机构穆迪于本月1日将南非的评级展望上调至«稳定»级别，南非政府当地时间3日回应称，对于穆迪上述调整表示欢迎。

受新冠疫情、连续大规模限电、安全形势堪忧等因素影响，穆迪于2020年3月30日将南非的信用评级下调为«垃圾级»，投资评级前景展望降为«负面»。南非政府在随后两年中推出多项措施，应对新冠疫情并保障经济复苏进程。南非总统拉马福萨在发布国情咨文时表示，随着新冠疫情好转，南非正在加速经济复苏的脚步，以重新恢复公众对于国家的信任感和自豪感。