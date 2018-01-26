我国4名古典式摔跤运动员晋级TAKHTI CUP 2018决赛

哈通社/阿斯塔纳/1月26日 -- TAKHTI CUP 2018古典式摔跤比赛在伊朗首都德黑兰举行，哈萨克斯坦4名古典式摔跤运动员晋级决赛。

消息称，本届大赛吸引13个国家最优秀的摔跤运动员参加，其中包括哈萨克斯坦古典式摔跤国家队。



根据目前比赛结果，我国4名摔跤运动员晋级决赛。



库代别尔根•图尔森诺夫在63公斤级比赛中分别战胜吉尔吉斯斯坦和格鲁吉亚两名运动员晋级决赛。



阿勒马特•科耶布斯巴耶夫在67公斤级比赛中首轮战胜土耳其运动员，第二轮迎战我国另一名运动员达尼亚尔•卡列诺夫，半决赛中战胜土耳其运动员穆拉特•菲拉特并晋级决赛。



另外，72公斤级比赛中迪穆奥•贾德拉耶夫分别战胜阿塞拜疆运动员萨南•苏莱曼诺夫和伊朗运动员法尔沙特•法克赫最终晋级决赛。



侯赛因•穆佐尔戈夫在87公斤级比赛中战胜保加利亚运动员和土耳其及吉尔吉斯斯坦运动员顺利晋级决赛。



据了解，半决赛比赛中未能晋级决赛的哈萨克斯坦运动员梅拉穆别克•阿伊纳古罗夫、易卜拉欣•马戈马多夫以及达斯坦•扎尔勒汗诺夫将争夺铜牌。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】