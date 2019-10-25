哈萨克斯坦亚洲野驴种群数量达到4000头以上

哈通社/库斯塔奈/10月25日 – 据哈萨克斯坦林业和野生动物委员会消息，2019年10月11日，两头亚洲野驴被从“巴尔萨科勒梅斯”国家自然保护区转移至«阿勒腾达拉» 保护区的野生有蹄类动物中心。

哈萨克斯坦生物多样性保护协会2017年于挪威自然保护研究所合作，开始进行《哈萨克斯坦野驴放归自然》项目。

目前，哈萨克斯坦境内的亚洲野驴已被列入濒危动物红皮书，属于濒临灭绝的稀有动物。

2019年哈萨克斯坦的亚洲野驴数量为4000余，种群数量在稳定增长当中。但在50年前，这个物种在哈国境内的总数曾一度下降至不足100头。

此次转移的两头野驴，是哈萨克斯坦和外国专家共同组成的团队在近期为保护和科研目的从野外抓捕的。

在抓捕过程中，专家们还在另外3头野驴身上安置了GPS定位装置。

目前“巴尔萨科勒梅斯”国家自然保护区内共有6头野驴带有此类定位装置。

加上被转移至“阿勒腾达拉” 保护区的这两头野驴，以及在“厄尔赫兹-托尔盖”保护区的两头野驴，研究人员总计在10头野外生活的野驴身上安装了用于收集各类信息的设备。

此次行动，是哈萨克斯坦生物多样性保护协会、林业和野生动物委员会与外国合作伙伴一起2017年启动的旨在增加哈萨克斯坦野生野驴数量的保护项目的一部分。

参与此次行动的研究人员除哈萨克斯坦外，还包括来自奥地利、法国、德国和匈牙利的专家。

【编译：木合塔尔·木拉提】