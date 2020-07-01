哈萨克斯坦向自然栖息地放生4000多只大鸨

哈通社/努尔苏丹/7月1日--哈萨克斯坦农业部林业和野生动物委员会新闻秘书萨肯·德勒达赫梅特表示，2020年林业和野生动物委员会和大鸨保护国际基金向自然栖息地释放了4160只大鸨(Otis tarda)。

萨肯在其Facebook中写道：“其中有3236只大鸨是在阿联酋的养殖场中繁殖的，在哈萨克斯坦养殖场（突厥斯坦州）繁殖了924只。 此次放生是在阿拉木图州、曼格斯套州、突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州进行的。”

据他介绍，在2009-2019年期间，向哈萨克斯坦的大自然中共释放了20489只大鸨和625只隼。根据实际观察，存活率至少为50％。

萨肯解释说：“从2009年开始，哈萨克斯坦每年都会举办年幼的大鸨放生活动。据观察，放生的大鸨成功地适应了自然环境，并与野生鸟类一起在秋天飞到过冬的地方。春季归巢的大鸨开始繁殖，其后代已经完全野生。此外，春季释放的雌性大鸨也能够繁殖，而大部分雄性在第2和第3年性成熟。大鸨（Otis tarda）已被列在哈萨克斯坦红皮书中，是第一类濒危物种。”

【编译：阿拉依】