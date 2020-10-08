联合国外层空间事务厅：太空经济总估值超4000亿美元

哈通社/维也纳/10月8日 —— 据联合国新闻处消息，联合国外层空间事务厅（UNOOSA）主任西蒙妮塔·迪皮波（Simonetta Di Pippo）7日在太空经济领导人会议上发表致辞表示，太空部门近年来增长迅猛，并对抗击2019冠状病毒病大流行发挥了巨大作用。

此次会议是20国集团在线会议的一部分，也是联合国外层空间事务厅首次参与20国集团会议。

迪皮波表示，当前，全球太空经济的总估值超过4000亿美元。联合国外层空间事务厅和欧盟的研究表明，17个可持续发展目标中近40％的具体目标取决于地球观测和全球导航卫星系统。

她指出，借助新的下游应用和服务，太空部门对全球生产总值做出的贡献越来越大。各种来源的估计表明，卫星应用关乎全球生产总值的10％，同时间接地带来了额外收益。

迪皮波表示，太空部门传统上由政府项目主导，大型卫星需要数年的时间来研发。随着开发小型卫星的新技术不断发展、对卫星图像的大量需求以及发射器成本降低，这一行业在过去15年中蓬勃发展。下游市场的经济发展尤其迅猛，提供了由卫星图像衍生的定制服务。人工智能技术在卫星图像中的应用是市场最近的趋势，这使太空领域的力量更多地融入到决策过程中。

迪皮波表示，卫星导航仍然是由各国政府资助的经济模式。传统上来说，太空技术应用产生经济价值的第一个主要领域是卫星电信。随着智能手机和社交媒体等新应用的普及，人们对互联网带宽的需求持续增长，包括对带宽随时随地的需求。

同时，在过去10年，若干新的私营行动方进入了太空部门，由于可用的资金充足，这些行动方开发了小型卫星和小型发射器技术，大大减少了卫星发射的成本。因此，在过去数年内，在太空部门的开支大幅增加。由于发射成本降低，资本更灵活地用于研发等其他领域。

迪皮波表示，几十年来，全球太空经济增长强劲。新冠大流行为这一行业提供了机会，以利用这些投资来抗击疫情。自疫情暴发初期，联合国外层空间事务厅发布了太空和新冠知识网站，并收集了近100个太空部门的抗疫贡献的具体案例，这主要是通过提供开放数据，以及卫星图像、定位和通讯。

此外，空间技术衍生的移动应用也在协助关键物资的跨境流动。公众利用空间技术以遵守保持社交距离的规定，政府得以及时、大规模地开展病例追踪项目。在封锁时期，空间技术对于保持联系至关重要，尤其在移动医疗和在线教育方面。

迪皮波指出，太空领域还要求商业太空部门一道抗击新冠疫情。这些努力带来了大量具突破性的技术和应用方案，以支持医疗和教育部门抗击疫情。她表示，联合国外层空间事务厅6月发布了“太空经济倡议”，旨在与私营部门直接接洽。这不仅是为了抗击疫情，也为长期的经济复苏打下基础。

最后，她提出了三大建议，以帮助加强机构之间的合作，并最大化地利用空间技术抗击疫情：

*打造渠道以交流最佳做法；共享实施过程中的实用知识，并确保太空部门获得新机会；

*在可行的情况下，将开源的太空数据与能力建设活动直接对接；提高数据的可获得性和效用，尤其针对发展中国家的用户；

*利用太空部门的特质来监控全球经济危机；制定指标和解决方案，进一步开发太空资产以实现更强有力的经济复苏。