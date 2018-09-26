葡萄牙发现400年前载有中国瓷器的沉船残骸

哈通社/阿斯塔纳/9月26日 -- 据路透社报道，9月3日在葡萄牙首都里斯本的卡斯凯伊斯海岸外发现一艘具有400年历史的沉船，初步研究表明内载有明朝万历年间瓷器。

据报道，沉船遗址位于水下12米，长约100米，宽约50米。潜水员在其中发现了胡椒粒、九门刻有葡萄牙纹章的青铜加农炮、中国瓷器以及在殖民时期用来交易奴隶的贝壳。

考古项目计划主任弗莱雷(Jorge Freire)称这艘船沉没于1575年至1625年间，是在从印度返程时失事的，这一时期是葡萄牙与亚洲香料贸易的顶峰时期。初步研究显示沉船中的炮筒、纹章以及瓷器属于中国明朝万历年间(1573-1619)。

弗莱雷及其团队还表示，这艘沉船及其残骸"保存得非常完好"，这是十年来的最大发现也是葡萄牙有史以来最重要的发现。

根据英国广播公司报道，卡斯凯斯市议会说，这艘沉船是在9月初疏浚塔古斯河河口时被发现的，市长卡洛斯·卡雷拉斯说这是一个"非凡的发现"，这将加强他们的"集体认同和共同价值观"。

英国《卫报》称，这艘具有400年历史的沉船的发现会让人们更加了解葡萄牙的贸易历史，船只及其货物也有助于说明卡斯凯伊斯在香料航线上的重要性。报道还称这些文物将由葡萄牙政府的文化遗产总干事进行审查。