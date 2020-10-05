我国在科学领域的投资额达到近400亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/10月5日--据finprom.kz网站消息，2020年1月至8月，我国在科学技术领域的固定资产投资总额为397亿坚戈，比去年同期减少8.2％。

与此同时，今年8月在该领域的投资为188亿坚戈，比今年7月增长了8.4倍，比去年8月增长了4.8倍。

就地区而言，投资最多的地区是努尔苏丹市（占全国的48.5％），总额达193亿坚戈，是去年同期的2.7倍。

排名前三的地区还包括阿拉木图市（总额达58亿坚戈，比去年减少了3.9倍）和阿特劳州（总额为56亿坚戈，比2019年同期增长两倍）。

超过一半的投资来自私人资金，总额为211亿坚戈，是去年同期的一半。另有41.2％的投资来自共和国预算，总额为163亿坚戈，而去年同期为1.548亿坚戈。 地方预算投资了2.339亿坚戈，通过银行贷款投资了7860万坚戈。

根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的命令，2020年首次从共和国预算中拨款18亿坚戈，用于教育和科学部科学委员会下属科研机构的材料和技术现代化改造。共有22家科研机构将可购买新的实验室设备、软件、仪器、现代化设施，用于开展研究、开发和实验技术工作。

【编译：阿拉依】



