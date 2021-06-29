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    11:55, 29 六月 2021 | GMT +6

    联合国：全球有400万无国籍者缺乏疫苗保护

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    哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 据联合国新闻报道，全球有数百万无国籍者，这些人没有在任何国家政府进行登记，因而也没有被纳入到全民新冠疫苗接种计划当中，在COVID-19面前缺少必要的保护。

    联合国难民署发布的正式数据显示，全球94个国家中无国籍人士数量达到了420万人。中亚地区也有许多人在苏联解体之后，没有获得新的身份。

    专家们指出，大多数国家对于无国籍人员没有制定免疫接种方案。有两个国家明确禁止为无国籍人员接种疫苗，而在多数国家，无国籍人士需要自费完成疫苗接种。由于新冠大流行的影响，绝大多数的无国籍者无法承担疫苗接种所需的费用。

    联合国难民署指出，尽管新冠大流行对无国籍人士造成了严重的社会经济后果，但由于无国籍人士缺乏法律地位而无法获得检测、治疗和其他社会服务。

    联合国难民署敦促各国政府尽一切可能为起境内的每个人接种疫苗，包括采用传统身份以外的其他身份证明形式，例如护照或驾照。

    难民署同时还担心，由于许多国家因新冠大流行而暂停了出生证明的颁发，有可能会导致产生更多的无国籍人士。

    联合国儿童基金会的专家表示，西班牙、葡萄牙、土库曼斯坦、黎巴嫩、科威特和约旦已采用普遍疫苗接种策略，即无论该国境内的人员法律地位如何，均可以接种疫苗。而英国当局表示，所有非法移民，包括无国籍者都可以接种疫苗，医护人员不会将他们的信息报告给执法部门。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    国际 联合国 黄金储备 新型冠状病毒
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