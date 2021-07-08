新冠死亡人数已达400万 联合国秘书长呼吁弥合疫苗分发差距

哈通社/努尔苏丹/7月8日--今天，世界范围的2019冠状病毒病疫情又来到一个严峻的里程碑：已有 400 万人死于该病毒。联合国秘书长古特雷斯表示，这一死亡人数极其惨痛，因为地球上有三分之一国家的人口还不足这个数目。

古特雷斯表示，我们当中许多人对于这一损失及其造成的痛苦都有直接的了解与感受。在我们所哀悼的死者中，有曾经教诲我们的父亲母亲，有曾经鼓舞我们的儿子女儿，有曾经与我们分享智慧的祖父祖母，也有曾经使我们的生活更加美好的同事朋友。

病毒的传播快于疫苗的分发

他指出，疫苗提供了一线希望，但世界大部分地区仍笼罩在阴影之中。目前病毒的传播速度快于疫苗的分发速度。

他说：«这场大流行病远未结束，超过一半的亡者死于今年。 若任由病毒像野火一样蔓延，则数以百万计的民众仍将面临威胁。»

古特雷斯强调，病毒传播越广，出现的变种就越多。这些变种更易传播、更加致命、更有可能削弱现有疫苗的有效性。

他表示，为了弥合疫苗分发上的差距，必须作出有史以来规模最大的全球性公共卫生努力。简言之，世界需要确立一个全球疫苗计划，做到：

• 以新冠疫苗获取机制为平台，至少将疫苗产量提高一倍，确保公平分发；

• 在计划实施、资金筹措上进行协调；

• 支持各国为开展免疫接种行动做好准备、建设能力，同时解决对是否接种疫苗迟疑不决这一严重问题。

紧急工作队

为了实现这一计划，古特雷斯呼吁成立一个紧急工作队，将具有疫苗产能的各国、世界卫生组织、全球疫苗联盟、能与相关制药公司及生产商开展业务的国际金融机构等关键利益攸关方召集在一起。

他说：«疫苗公平是我们时代面临的最直接道德考验。疫苗公平也是合乎现实需要的必由之路。如果不人人都接种疫苗，则人人都面临威胁。 «

要实现全球复原，全球都必须接种疫苗。400 万人死亡这一惨痛的损失促使我们必须紧急行动起来，为所有地方的所有人消除疫情。

