哈萨克斯坦购买400万剂可为儿童接种的中国新冠疫苗

哈通社/阿拉木图/8月10日--据卫生部新闻消息，哈萨克斯坦购买了400万剂由中国国药控股股份有限公司生产的新冠病毒疫苗。

根据此前的报道，首批中国产新冠疫苗Vero Сell（Vero 细胞）10日运抵阿拉木图。

根据新冠疫情防控跨部门联合委员会和卫生部的指示，统一分销商SK制药公司购买了 400 万剂由北京生物制品研究所研发的400万剂国药疫苗，运抵的第一批包括100万剂。





国药疫苗即将成为在哈萨克斯坦完成注册，并供哈萨克斯坦人民选择的第五款新冠疫苗。

完成标签程序后，疫苗将按照卫生部卫生和流行病控制委员会的许可运往全国各地。

统一分销商将按照GMP和GDP所有标准，以及冷链运输操作规范进行运输。 国药疫苗的特点是运输送过程不需要冷藏，可在+2℃~+8℃的温度下储存和运输。

中国的国药疫苗于2021年5月7日获得世界卫生组织批准，属于灭活疫苗，保质期为24 个月。

7月，中国国药疫苗正式进入«新冠肺炎疫苗实施计划 （COVAX）疫苗库 « 。全球疫苗和免疫联盟 (GAVI) 已宣布与中国公司国药控股达成协议。

随后，全球疫苗免疫联盟（GAVI）宣布已代表 COVAX 与国药控股签署了一项预购协议。

国药疫苗是第一个被世界卫生组织列为安全有效的中国疫苗，已经在45个国家/地区获得授权提供成人使用。

迄今为止，除中国外，该疫苗已获准在阿联酋和塞尔维亚生产。

此外，中国和阿联酋已批准为国内3至17岁儿童接种中国国药新冠疫苗。

【编译：阿依波塔】