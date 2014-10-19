日本时隔40年推出首架自产客机 瞄准支线市场

哈通社阿斯塔纳10月19日电，据新华社报道，日本近半个世纪以来首架自行制造的客机18日下线，定于明年试飞，目标是在国际市场成为强有力的竞争者。

MRJ型支线客机由日本三菱重工旗下三菱飞机公司研制，为双引擎喷气式支线客机，载客70至90人，主要执行中短程客运。

这是日本时隔约50年首次研制客机，开发费用大约为1800亿日元(约合17亿美元)。 三菱飞机公司打算首批制造5架MRJ供试飞，首飞日期预定为明年第二季度，2017年开始交付。MRJ已经获得确定和可选择订单共计375架，买主包括全日本航空公司和两家美国公司。 日本共同社分析，MRJ今后不仅将挑战巴西航空工业公司和加拿大庞巴迪公司在支线客机市场上的优势地位，还将面临俄罗斯和中国制造客机的竞争。三菱飞机公司总裁川井昭阳预测，今后20年全球支线客机需求量为5000架，三菱飞机的目标是占据半壁江山。 第二次世界大战结束后，美国禁止作为战败国的日本制造飞机。不过，日本航空工业从上世纪50年代开始逐渐恢复，起初是修理美军战机，继而按照许可证制造美国设计的战机以装备日本自卫队。1962年，日本自行研制了YS-11型螺旋桨引擎客机，大约10年后停产。