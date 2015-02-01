阿拉木图州本月发生40多起失踪案

哈通社阿斯塔纳2月1日电，据almaty.tv报道，阿拉木图州内务厅发布消息称，今年一月，阿拉木图州各地警察局共收到了40多起失踪报案，其中14人为未成年。

期间，在警方调查寻找中，有34人已经被找回，就在本月23日江布尔县找回了一名11岁失踪儿童。（编译：苏航）