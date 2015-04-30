越南大阅兵纪念越战结束40周年

哈通社阿斯塔纳4月30日电 据BBC报道，越南在胡志明市街头举行盛大阅兵式，纪念越南战争结束40周年。

身穿整齐军服的士兵方阵缓缓经过市区街道。BBC越南语网记者范娥在胡志明市报道说，市内气氛高涨。 1975年4月30日，北越部队攻占今称胡志明市的南越首都西贡，南越总统杨文明宣布投降，结束战争。按照不同观点，史称西贡解放、西贡陷落或430事件。 北越军与南越"越南南方民族解放阵线"（越共游击队）让越南共产党统一南北，整场越战造成至少300万越南人和5.8万名美军士兵丧生。 越南人民军副总参谋长阮国庆中将致辞时说："430胜利是越南人民的黄金转捩点。" 40年前的这一天，北越部队的坦克硬闯独立宫总统府，成为对美国在背后撑腰的南越政府最致命的一击。南越倒台，南北统一进程在1976年完成。 越战在美国内部造成莫大分歧，也是西方媒体首次广泛深入报道的一场战争，更是现代超级强国首次打败仗。 美国没有任何官员出席阅兵式，但美国驻越南大使奥索斯将与"海军西贡陷落协会"成员到驻胡志明市总领事馆出席了一个简单仪式。 美国驻胡志明总领事馆就是原来的美国驻南越大使馆。"海军西贡陷落协会"成员不少参与了40年前协助西贡人民搭乘直升机紧急撤离的"常风行动"。 在阅兵式开始前，这里的气氛是单纯的兴奋--起码我身边的这些年轻士兵是这样。把枪支放下，他们都忙着帮大家拍照，或者给围观群众摆姿势拍照。 这里许多参加者都很年轻。他们要不就是在战后出生的，要不就是没有那些记忆，或者知道很少。 但是越战留下了深深的伤痕。一名退伍老兵跟我说："我来这里就是因为我们必须让历史存活。" 40年后，仍然是个共产国家的越南已经走得很远，但是一些人认为社会与政治改革的步伐还没能跟上经济变革的步伐。 这是越南很少见的一面--越共组织了通常只在朝鲜才看得见的庆祝活动。 士兵方阵踢着正步通过胡志明市的心脏地带，然后是欢欣的农民挥舞花束与禾稻，还有身穿传统服装的美艳妇女。 游行队伍从政治局成员前走过--那是最高领导层--而他们挥舞镰刀铁锤旗子回礼。 这是庆祝共产党40年前那场胜利的场合，也是要提醒人民，在可见的将来，党都没有离开公众视线的意愿。