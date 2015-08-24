俄经济发展部：40多国与国际组织愿与欧亚经济联盟建立自贸区

哈通社阿斯塔纳8月24日电 据俄罗斯卫星网消息， 俄罗斯经济发展部部长阿列克谢•乌柳卡耶夫在东亚经济部长磋商会议上表示，超过40多个国家和国际组织表达了与欧亚经济联盟建立自由贸易区的意愿，其中包括中国、泰国、印度尼西亚、柬埔寨。

参加东亚经济部长磋商会议的18个国家是东盟10国，以及它的对话伙伴，包括澳大利亚、印度、中国、韩国、新西兰、俄罗斯、美国和日本。

乌柳卡耶夫表示，"这次峰会是俄罗斯扩大参与该地区一体化进程的良好机会。参加东亚经济部长磋商会议的国家在世界经济中扮演着重要角色：2014年该组织成员国GDP达到60.5万亿美元，这是世界GDP总值的55.8%。" 他还强调，"全球合作是重要趋势。俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦成立了欧亚经济联盟并与越南共同成立了自由贸易区。超过40个国家和国际组织表达了愿与欧亚经济联盟成立自由贸易区的意愿，其中包括印度尼西亚、中国、泰国和柬埔寨。" 俄罗斯期待泰国在今年年底前向欧亚经济委员会提交与欧亚经济联盟建立自由贸易区的申请。