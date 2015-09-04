澳洲绵羊数年前走失 找到时羊毛重达40公斤占体重一半

哈通社阿斯塔纳9月4日电 据澳大利亚媒体消息，近日，澳大利亚一头绵羊一次剪毛就出产了40公斤羊毛，这几乎是其体重的一半。这头绵羊数年前走失，此后一直在山洞藏身。

这头被阉割过的公羊在堪培拉附近的树林中被一名林业工作者发现。发现者担心，这头绵羊难以安然度过即将到来的夏天。他还透露，附近几公里处就有一片养殖绵羊的牧场。

当地动物保护组织RSPCA透露，他们一度担心这头绵羊沉重的羊毛可能给其自身带来生命危险。该组织负责人丹格(Tammy Ven Dange)表示，她希望能为这头绵羊申请吉尼斯世界纪录。

剪下来的羊毛被装入袋中，然后进行称重，其毛重达42公斤。丹格说，这头绵羊剪毛后"看上去好多了，面貌焕然一新。"据她透露，剪毛后的绵羊体重为44公斤，相当于一次剪毛即减去近一半体重。而通常这一品种的绵羊一次剪毛的重量为5公斤左右。

负责剪毛的是埃尔金斯(Ian Elkins)。他在接受澳大利亚广播公司采访时表示，一次性剪下约40公斤的羊毛，打破了此前27公斤的记录。埃尔金斯还猜测这头绵羊的年纪大约在5、6岁之间，此前从来没有被剪过毛。

埃尔金斯还说，剪下来的羊毛太长了，很难出售，希望能将这些毛送去博物馆。

丹格则对媒体表示，这头绵羊如果不被及时剪毛，可能几星期内就会在野外环境中丧生；绵羊的羊毛中由于沾染了自己的尿液，已经引起了皮肤炎症。"本周三(9月2日)，我们将它带到了堪培拉。它非常害羞，浑身发抖，其目光总是躲避人类，而且几乎难以站立或走动。"

丹格透露，在兽医完成全面体检后，将给它寻找一个新家。

剪羊毛前犹如怪物 剪羊毛后焕然一新 剪下的羊毛重达40公斤