俄罗斯首次允许个人破产 至少40万人将立刻申请

哈通社阿斯塔纳10月4日电 据塔斯社1日报道，为了缓解俄罗斯居民沉重的债务负担，俄罗斯一项新的法案于10月1日正式生效。该法案历史上第一次允许俄罗斯公民个人进行破产申请，这对于数百万负债的俄罗斯人来说无疑是个振奋人心的好消息。在此之前，俄罗斯仅允许公司和企业法人等经济实体进行破产申请。

具体的法律条文规定，凡是总负债超过50万卢布（约合7600美元）、且逾期三个月仍没有能力偿还的公民皆可进行破产申请。而负债不超过50万卢布的公民只要他们能够证明自己没有偿还能力，同样也可以进行破产申请。 2008年全球经济危机爆发以来，俄罗斯国内经济形势一直阻滞不前，而自从去年西方就乌克兰问题对俄罗斯实施经济制裁后，俄罗斯经济更是来了一场"高台跳水"。卢布也于2014年大幅度贬值，这一切都导致俄罗斯居民的负债在短期内骤增。 据俄罗斯央行统计，截至8月，逾期三个月以上未偿还的个人贷款已达1.09万亿卢布(167亿美元)，占个人贷款总额的10.5%。 据美联社报道，目前共有大约40万至50万俄罗斯居民符合破产申请条件，俄罗斯央行副行长瓦西里•波兹迪舍夫（Vasily Pozdyshev)在一份声明中表示，这一法案将"在很大程度上减轻居民的债务负担，也有利于个人重新调整自己的债务结构"。 另据BBC报道称，目前大约有4000万俄罗斯人至少拥有一项贷款。2014年，俄罗斯人均负债已达54600卢布（约830美元）。据国家法警机构估计，新破产法一经实施，将至少有40万人会立刻提请破产。 不少法律专家担忧，这样洪水猛兽般的个人破产申请潮可能会彻底击垮俄罗斯早已不堪重负的司法体系。据俄罗斯财经日报《记录报》（Vedomosti）报道，目前整个俄罗斯只有1000余名专司破产案件的法律人员，而他们也早已被大量的公司破产案件弄得焦头烂额。 根据新的破产法，申请破产的俄罗斯公民将在3年内不能经营新的公司。同时，在法院受理破产申请期间，个人将被限制出境。