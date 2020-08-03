世界旅游组织：全球40%的旅游目的地已放松旅行限制

哈通社/努尔苏丹/8月3日 —— 据联合国新闻处消息，联合国世界旅游组织日前表示，目前全球已有87个旅游目的地放松了为防控新冠疫情而实施的国际旅行限制，占到总数的40%，其中有4个已完全解除了相关限制，显示出旅游业正以负责任的方式缓慢重启，开始逐步适应“新常态”。

世界旅游组织表示，截至7月19日，比利时、柬埔寨、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、阿联酋和英国等83个旅行目的地已 部分放宽 了针对国际旅行的限制，而阿尔巴尼亚、马尔代夫、塞尔维亚和坦桑尼亚四地则已解除了所有相关限制。

旅游组织表示，与今年五月中旬时，全球多达163个旅游目的地“大门紧闭”相比，最新的数据显示出旅游业正在不断调整，以期缓慢复苏。

旅游组织秘书长波洛利卡什维利（Zurab Pololikashvili）表示，“旅游业能够以负责任的方式重启，能够以既保护公众健康，又支持企业和生计的方式开展。在各旅游目的地逐渐放宽限制的背景下，国际合作显得至关重要，只有这样，全球旅游业才能获得旅客的信任，这是我们共同努力、适应当前新常态的关键基础。”

旅游组织表示，对旅游业依赖较大的目的地更有可能放宽相关限制，在近期放松限制的87个目的地中，有20个是小岛屿发展中国家，包括巴哈马、巴巴多斯、多米尼加、牙买加和马尔代夫等，其中许多都以旅游业作为就业、经济增长和发展的核心支柱。

旅游组织表示，在近期放松限制的87个目的地中，有41个位于欧洲，占到了近一半，其中包括26个申根国家，再次突显出欧洲在负责任地重启旅游业方面所发挥的带头作用。

但旅游组织同时表示，目前全球仍有115个旅游目的地继续完全关闭边境，不开放国际旅行，其中有88个目的地的边境关闭时间已经超过了12周。该组织的最新数据显示，截至今年五月底，新冠疫情所已给全球旅游业带来3200亿美元的收入损失，是2009年全球经济危机期间的三倍。



