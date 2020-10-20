哈国制药业产量增长近40％

哈通社/努尔苏丹/10月20日--哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫在政府例行会议上表示，2020年，我国制药业产量增长了近40%。

工基部长在政府例行会议上说：“根据2020年前9个月的结果，我国制药行业的生产量增长了39.8％。统一分销商SK制药公司在免费医疗服务范围内增加了药品和医疗设备的供应，从而实现了增长。”

据他介绍，目前，我国共有96家企业生产药品和医疗器械。统一分销商已与国内生产商经签订了88个长期合同，以供应5042种药品和医疗器械。

部长还表示，国内企业每天生产90万只口罩。目前，库存中有1800万只口罩。

“与此同时，国内企业的生产能力可达到每天生产120万只医用口罩。在保证购买的基础上，国内制造商准备将日产量提高到150万只口罩。此外，国内制造商每天可生产33万副医用手套。目前，库存中有超过700万副医用手套。今年11月，产能将增加到每天53万副手套。目前，国内有6家企业每月可生产50.4万套防护服。到今年年底，产能将增加到每月100万套。如果出现第二波冠状病毒大流行，国内制药公司已准备好提供所需数量的药物。”部长总结道。

【编译：阿拉依】



