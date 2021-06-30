印度第二波疫情死亡率比第一波高约40%

哈通社/新德里/6月30日 —— 《印度时报》当地时间6月29日报道，来自印度著名医疗连锁机构max医院的研究报告显示，第二波疫情患者的死亡率比第一波高出约40%。

这家医疗连锁机构通过对印度北部10家自营医院的数据研究发现，在第二波疫情即2021年1月至6月中旬期间，5454名住院患者的死亡率为10.5%，比2020年4月至12月第一波疫情期间住院的14398名患者的死亡率高出约40%。

这项研究显示，在第二波疫情中，死亡率上升最快的是45岁以下年轻患者。一名执行该研究的医生说，“年龄小于45岁需要住院治疗的年轻患者，死亡人数增加了三倍，从第一波的1.3%增加到第二波的4.1%”“其他年龄组的死亡率也呈上升趋势。在45至59岁年龄组中，死亡率从第一波的5%上升到第二波的7.6%。在60至74岁和75岁以上年龄组中，死亡率分别从12%上升到13.8%和从18.9%上升到26.9%。”

这名医生还表示，“不能及时吸到氧气、不能及时住院可能是第二波疫情死亡率快速上升的重要原因。医疗基础设施在第二波浪潮中完全不堪重负，许多人无法及时找到床位，最终出现并发症甚至死亡。另外，在第二波疫情期间，氧气需求量也快速增加。在第一波大流行中，大约63%的新冠住院患者需要氧气支持。但是在第二波疫情期间，有74%的住院患者需要氧气支持。”