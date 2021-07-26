中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    21:28, 26 七月份 2021 | GMT +6

    东京奥运会奖牌榜：哈萨克斯坦位居第40

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/7月26日--东京奥运会的第三个比赛日已经落下帷幕，7月26日的奖牌榜出炉。

    哈萨克斯坦运动员已在本届奥运会上收获了三枚铜牌。

    第一枚铜牌于7月24日由柔道运动员耶勒多斯·斯梅托夫赢得，第二枚奖牌由举重运动员伊戈尔·索恩在25日的比赛中获得。

    第三枚奖牌，在今日的比赛中由举重运动员祖尔菲亚•钦珊罗摘得。

    目前为止已获得三枚铜牌的哈萨克斯坦队团体位居第40位。

    截至当前，已有来自51个国家的运动员获得奖牌。

    奖牌榜上，日本以总计8金2银3铜的成绩，位居榜首。

    排在第二的是美国，总计7金2银3铜。

    此前位居第一的中国团体排名下跌至第三，共计6金4银7铜。

    截至7月26日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：

    1.日本- 8-2-3

    2. 美国 - 7-3-4

    2. 中国 - 6-5-7

    4. 俄罗斯 - 4-5-3

    5. 英国 - 3-3-1

    6. 韩国 - 3-0-4

    7. 澳大利亚- 2-1-3

    7. 科索沃- 2-0-0

    9. 意大利- 1-4-4

    10. 法国 - 1-2-2

    今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。

    来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。 哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。

    东京奥运会于7月23日开赛，将在8月8日闭幕。 哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!