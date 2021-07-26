东京奥运会奖牌榜：哈萨克斯坦位居第40

哈通社/努尔苏丹/7月26日--东京奥运会的第三个比赛日已经落下帷幕，7月26日的奖牌榜出炉。

哈萨克斯坦运动员已在本届奥运会上收获了三枚铜牌。

第一枚铜牌于7月24日由柔道运动员耶勒多斯·斯梅托夫赢得，第二枚奖牌由举重运动员伊戈尔·索恩在25日的比赛中获得。

第三枚奖牌，在今日的比赛中由举重运动员祖尔菲亚•钦珊罗摘得。

目前为止已获得三枚铜牌的哈萨克斯坦队团体位居第40位。

截至当前，已有来自51个国家的运动员获得奖牌。

奖牌榜上，日本以总计8金2银3铜的成绩，位居榜首。

排在第二的是美国，总计7金2银3铜。

此前位居第一的中国团体排名下跌至第三，共计6金4银7铜。

截至7月26日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：

1.日本- 8-2-3

2. 美国 - 7-3-4

2. 中国 - 6-5-7

4. 俄罗斯 - 4-5-3

5. 英国 - 3-3-1

6. 韩国 - 3-0-4

7. 澳大利亚- 2-1-3

7. 科索沃- 2-0-0

9. 意大利- 1-4-4

10. 法国 - 1-2-2

今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。

来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。 哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。

东京奥运会于7月23日开赛，将在8月8日闭幕。 哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。

【编译：阿依波塔】