全球极端高温天数40年来几乎翻一番

哈通社/努尔苏丹/9月16日-- 据新华社报道，英国媒体14日发布的一项研究结果显示，2010年至2019年，全球范围内平均每年有26天出现最高气温不低于50摄氏度的极端高温天气，比此前30年的平均水平增加将近一倍。

英国广播公司从欧洲联盟下辖哥白尼气候变化服务局取得全球气候数据，与英国牛津大学、雷丁大学、英国气象局等多家机构的研究人员合作，经由分析1980年至2020年间全球每日天气数据，得出上述结论。

依据这项研究，自1980年以来，以10年为一个统计周期，全球范围内不低于50摄氏度的极端高温天气呈增加势头，截至2009年，年均出现14天。2010年至2019年，年均出现26天，且出现极端高温的地区更多，不低于45摄氏度的天数也有所增加。

分析数据还显示，与1980年至2009年平均最高气温相比，2010年至2019年这一数字提高了0.5摄氏度。不过，全球各地增幅不同，东欧地区、南部非洲和巴西等地最高气温平均提高超过1摄氏度，北极和中东地区最高气温平均提高超过2摄氏度。

研究人员呼吁各方为应对气候变化尽快行动起来，减少温室气体排放，因为«我们越是迅速减排，效果越好»。