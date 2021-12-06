全球已有40个国家/地区发现奥密克戎毒株

哈通社/努尔苏丹/12月6日 -- 2019冠状病毒变种毒株奥密克戎已入侵全球大约40个国家和地区。

韩国5日通报多三人感染奥密克戎毒株，患者人数增加到12个。南美洲国家智利也继巴西之后，检测出当地首起奥密克戎病例。

英国至今共出现大约160起奥密克戎病例。由于从西非国家尼日利亚入境的相关病例仅次于南非，英国也将尼日利亚列入旅游红色名单。

英国卫生部长贾维德说：«过去几天我们发现同尼日利亚旅游相关的病例增加，目前英格兰已侦测到27起，而且数目还在增加中。»

所有在过去十天内到过尼日利亚的访客暂时禁止入境。从尼日利亚抵境的英国或爱尔兰公民和居民，则必须在酒店隔离十天。

英国也收紧边境限制。当地时间星期二凌晨四点起，所有入境者都须在出发前48小时进行冠病检测，以遏制奥密克戎变种毒株入境。

已侦测到六起奥密克戎毒株确诊例的巴西，星期六新增8838起冠病确诊病例，再有170人死于冠病。

巴西政府宣布取消原定12月31日举行的跨年庆祝活动。

里约热内卢往年在新年零点之际，都会在著名的科帕卡巴纳海滩举行大型焰火庆祝活动。这将是巴西连续第二年因冠病疫情而取消跨年庆祝活动。

【编辑：木合塔尔·木拉提】