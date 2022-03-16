韩日增确诊破40万例创新高

哈通社/努尔苏丹/3月16日--据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部16日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例40.0741万例，累计确诊762.9275万例。

单日确诊病例较前一天增加3.8412万例，为一周前（9日）的1.2倍，为两周前（2日）的1.8倍，增速略微放缓，但危重症和死亡病例仍保持较快增速。

据中新网报道，韩政府此前预计，此轮疫情有望于本周登顶，并将在23日后呈逐步下降趋势。据悉，韩国政府将召开会议评估当前防疫情况，讨论调整防疫措施，预计新版防疫措施最早于18日公布。媒体预测，韩政府或将进一步放宽防疫措施。

对此，以高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱为代表的医学界专家提醒，欧美多国都是在确诊病例数登顶后放宽防疫措施，但韩国确诊病例数目前尚未达到顶点，如若一味解除限制，确诊患者恐将进一步增加。部分舆论也指出，若现阶段社交距离限制措施本月20日过期后韩政府再次放开，甚至取消相关防疫措施，不仅单日新增确诊病例数将进一步增加，危重患者和死亡人数也会远超预期。