欧盟驻哈合作代表处负责人：欧盟占哈萨克斯坦外贸的40%

哈通社/努尔苏丹/6月29日 —— 据欧盟驻哈萨克斯坦合作代表处负责人约翰内斯·斯滕贝克·马德森29日表示，欧盟支持哈萨克斯坦公民与国家之间的关系全面过渡到数字化。

据他介绍，位于中亚地区的欧亚基金在欧盟的支持下，同哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部联合落实“公民通过技术参与决策”项目。

- 欧盟90年代开始成为了哈萨克斯坦的紧密合作伙伴。当前，欧盟是哈萨克斯坦的大型投资者和主要贸易伙伴。欧盟占哈萨克斯坦外贸的40%。-他说。

马德森先生表示，哈萨克斯坦近30年经历了各种改变。

- 欧盟与其他中亚国家互动中，可以以新的方式与哈萨克斯坦合作。目前，我们之间的合作关系提升至扩大战略合作伙伴关系。该协议于2020年开始生效。文件包含29项政治方向。其中包括政治对话、民主化、人权、公共意识和经济稳定发展等。-他说。

欧盟驻哈合作代表处负责人指出，欧盟支持哈萨克斯坦的数字改革和数字转型项目。

- 将新哈萨克斯坦建设成一个强大而有效的公民社会，有必要扩大青年和妇女的机会。若他们拥有技术，以及相关知识和数字技能，他们就能成为真正的领导者。通过落实该项目，我们将为哈萨克斯坦的建设现代化国家事务提供帮助。哈萨克斯坦发生的“悲惨一月”事件展现了需要尽快开展政治改革。政权要全面落实“倾听人民呼声的国家”概念。我们欢迎哈萨克斯坦总统旨在民主化的改革方案。

【编译：小穆】