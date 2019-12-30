今年美国发生41起大规模谋杀案致211人丧生

哈通社/努尔苏丹/12月30日 -- 美国2019年发生的大规模屠杀案件数破纪录，比史上任何一年都高。

美联社、今日美国报(USA Today)和美国东北大学汇整的数据库记录了2019年共发生41起屠杀事件（其中33起为大规模枪击案），总计211人死亡。

屠杀的定义是不包括凶手在内，至少4人遭杀害。

今年第一起于1月19日发生，一名男子用斧头砍死包括亲生女在内的4名家人。5个月后，在弗吉尼亚州一个工作场所，有12人遇害。8月则有22人死于得州埃尔帕索一家沃尔玛超市。夏季亦传出一连串骇人听闻的屠杀案。

由于美国多数屠杀案并非像埃尔帕索枪击案一样，是在公共场所发生，因此未能在大众心中引发回响，所以多数屠杀案几乎都未成为全国新闻。

大多数屠杀案的凶手和死者皆非陌生人，例如家庭纷争、毒品或帮派暴力，或牢骚抱怨满腹的凶手将其愤怒发泄在同事或亲属身上。许多案例中，开启凶手杀机的主因也成谜，凶器则有枪枝、刀、斧等。

除了今年，自70年代以来，屠杀案第二多的是2006年的38宗。屠杀案遇害人数最多的则是2017年的224人，当年10月一名枪手在拉斯维加斯乡村音乐演唱会上滥射，造成58死（不包括枪手本人），被美国总统特朗普称为“彻头彻尾的邪恶行动”。

多位美国犯罪学者认为，如今似是大规模枪击案的年代，屠杀案也恐怕会有“感染效果”，引发更多的屠杀案。



