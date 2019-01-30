儿童基金会呼吁为4100万受冲突或灾害影响的儿童提供39亿美元紧急援助

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 -- 据联合国新闻处消息，儿童基金会今天发出警告说，数百万生活在受冲突和灾难影响的国家的儿童无法获得重要的儿童保护服务，他们的安全、福祉和未来受到危及，为此儿基会呼吁各方提供39亿美元，支持其在人道主义危机中为儿童开展工作。

儿童基金会当天所发布的"儿童人道主义行动"计划阐明了该机构2019年的募捐重点，以及在向全球59个国家的4100万儿童提供安全饮水、营养、教育、保健和保护所做的努力。儿童保护方案所需资金占整个募捐呼吁的3.85亿美元，其中包括为受叙利亚危机影响的儿童提供保护服务所需的1.21亿美元。

儿童基金会执行主任亨利埃塔·福尔表示，"今天，成百上千万生活在冲突或灾难中的儿童正在遭受可怕的暴力、痛苦和创伤，儿童保护工作的影响怎么强调都不为过。当儿童没有安全的地方玩耍时，当他们无法与家人团聚时，当他们得不到心理社会支持时，他们将无法从无形的战争创伤中康复。"

儿童基金会估计，3400多万名生活在冲突和灾难中的儿童无法获得儿童保护服务，包括也门的660万儿童、叙利亚的550万儿童和刚果民主共和国的400万儿童。

儿童保护服务包括预防和应对虐待、忽视、剥削、创伤和暴力的所有努力。儿童基金会通过查明、减轻和应对儿童安全和福祉面临的潜在危险，努力确保将保护儿童作为该组织人道主义方案所有领域的核心，包括水、卫生和个人卫生、教育和其他工作领域。

然而，资金限制以及其他挑战，包括交战各方日益无视国际人道主义法和拒绝人道主义准入，意味着援助机构保护儿童的能力受到严重限制。例如，在刚果民主共和国，儿童基金会在2018年儿童保护方案所需的2100万美元仅有三分之一得到落实，而五分之一叙利亚儿童保护资金仍未到位。

联合国儿童基金会紧急方案主任曼努埃尔·方丹表示，"向这些儿童提供他们需要的支持是至关重要的，但如果没有重大和持续的国际行动，许多儿童将继续陷入困境，国际社会应致力于支持在紧急情况下保护儿童的行动。"

2019年是具有里程碑意义的《儿童权利公约》通过30周年和《日内瓦公约》通过70周年。然而，今天，卷入国内或国际冲突的国家比过去30年中的任何时候都多，威胁到成百上千万儿童的安全和福祉。

儿基会在一个月前发表的一项报告称，世界未能保护生活在世界各地冲突中的儿童，造成灾难性后果。持续遭受暴力或冲突的儿童，尤其是年幼时，面临着生活在恶性压力状态中的风险--如果得不到正确的支持，这种状况可能会对他们的认知、社会和情感发展带来负面的终生后果。一些受战争、流离失所和其他创伤事件(如性暴力和基于性别的暴力)影响的儿童需要得到特殊护理，以帮助他们加以应对和康复。

此次人道主义募捐呼吁涉及五个单独的援助计划，包括针对埃及、约旦、黎巴嫩、伊拉克和土耳其的叙利亚难民和收容社区的计划( 9.04亿美元)；也门( 5.423亿美元)；刚果民主共和国( 3.261亿美元)；叙利亚( 3.198亿美元)和南苏丹( 1.792亿美元)。