入境防疫：415名国际旅客未携带新冠检测报告飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/2月18日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年2月17日，有17班国际航班自德国、法国、韩国、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、土库曼斯坦、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有1780名旅客抵达，其中1356名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，415名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有6班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有560名乘客，322人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，238人没有证明；

-有6班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有872名乘客，850人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，22人没有证明。

-有2班国际航班飞抵卡拉干达机场，共有8名乘客，均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

-有1班国际航班飞抵阿克托别机场，共有243名乘客，88人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，155人没有证明。

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有53名乘客，均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

-有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有44名乘客，均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。



【编译：阿依波塔】



此外，2021年2月16日未携带新冠肺炎核酸检测报告抵达哈萨克斯坦的213名乘客的检测报告均呈阴性，无人感染冠状病毒。