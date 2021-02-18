中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:10, 18 二月 2021 | GMT +6

    入境防疫：415名国际旅客未携带新冠检测报告飞抵哈萨克斯坦

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/2月18日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年2月17日，有17班国际航班自德国、法国、韩国、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、土库曼斯坦、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

    共有1780名旅客抵达，其中1356名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，415名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

    其中：

    -有6班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有560名乘客，322人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，238人没有证明；

    -有6班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有872名乘客，850人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，22人没有证明。

    -有2班国际航班飞抵卡拉干达机场，共有8名乘客，均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

    -有1班国际航班飞抵阿克托别机场，共有243名乘客，88人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，155人没有证明。

    -有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有53名乘客，均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

    -有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有44名乘客，均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

    没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

    此外，2021年2月16日未携带新冠肺炎核酸检测报告抵达哈萨克斯坦的213名乘客的检测报告均呈阴性，无人感染冠状病毒。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 黄金储备 新型冠状病毒 交通
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!