朴槿惠支持率跌至41% 或受青瓦台文件外泄影响

哈通社阿斯塔纳12月12日电，据中新网援引韩联社报道，民调机构盖洛普韩国12日公布的调查结果显示，对韩国总统朴槿惠的执政情况给予积极评价的韩国受访者占41%，予以消极评价的受访者占48%。分析认为，青瓦台有关朴槿惠前助手郑润会干政嫌疑报告外泄后，朴槿惠的支持率在持续下降。

调查显示，从11月第二周到第四周，对朴槿惠的执政情况给予积极评价的受访者分别占45%、44%、44%，12月第一周为42%，连续四周下降。朴槿惠就任以来的最低支持率是在国务总理候选人相继放弃提名资格时的40%，而此次是第二低值。 调查中，给予消极评价的受访者比率与上周持平，给予积极评价的受访者比率比上周下滑1个百分点，消极评价比率超出积极评价7个百分点，创下今年7月30日"国会议员再选与补选"以来最大值。 受访者给予消极评价的原因依次为"沟通不畅"(16%)、"人事任免不当"(12%)、"经济政策不力"(9%)。受访者在上周的调查中首次提及"青瓦台和‘幕后红人'郑润会文件风波"，而且该比重从最初的1%上升至4%，"沟通不畅"和"人事任免不当"占比分别提高2个百分点和4个百分点。 盖洛普韩国分析，青瓦台文件外泄事件和朴槿惠缺乏沟通能力、人事安排有欠妥当等因素同时起作用，拉低了朴槿惠的支持率。 此次调查于本月9日至11日进行，调查对象为韩国1005名成年男女，可信度为95%，抽样误差为正负3.1%。