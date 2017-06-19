合作41年 麦当劳提前终止与国际奥委会合作

哈通社阿斯塔纳 -- 据CNNMoney报道，麦当劳将不再是奥运会的赞助商。

这家全球大型跨国连锁餐厅终止了与奥运会长达数十年的合作关系，而且是提前终止合同。据悉，麦当劳与国际奥委会的原合同是到2020年东京奥运会为止。

麦当劳和奥运会的合作，开始于1968年法国格勒诺布尔冬季奥运会。当年，麦当劳把汉堡送到了参加冬奥会的运动员手中。1976年蒙特利尔奥运会期间，麦当劳正式成为国际奥委会官方赞助商。与此同时，麦当劳还是美国奥委会的赞助商。

1984年奥运会期间，麦当劳推出了一场声势浩大的促销活动，名为"美国赢，你赢"：如果美国运动员赢了，那么美国人就可赢得食品。这场活动非常受欢迎--美国运动员如此成功--以至于"巨无霸"汉堡在美国部分地区脱销。

国际奥委会声称，终止合同是双方共同做出的决定。

麦当劳和奥运会的分道扬镳即刻生效，但是有一个例外：2018年韩国平昌冬奥会期间，麦当劳仍会进驻选手村、并在韩国和赛场内进行广告宣传。但是，麦当劳在美国以奥运会为主题的广告将立即终止，

前国际奥委会营销负责人迈克尔•佩恩在接受CNNMoney采访时指出，他认为这种分手是符合逻辑的。



【编辑：木合塔尔·木拉提】