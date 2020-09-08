马吉利斯议长尼格马图林出席第41届东盟议会大会

哈通社/努尔苏丹/9月8日--哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林8日出席东南亚国家联盟议会间大会第41届会议。

本次会议以在线形式召开。

会议期间发表讲话的尼格马图林指出了恢复全球供应链，在当前复杂的地缘政治形势下确保运输和物流路线透明度和安全的重要性。

议长表示，在这方面，首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在整个欧亚大陆建立伙伴关系的战略思想尤为重要。欧亚经济联盟与东盟之间的互动发展可加深贸易、经济和投资领域的合作。

尼格马图林认为，以这种形式加强的经济联系可以为陆地国家的发展、经济增长和提高人民生活水平提供强大动力。

东盟人口约6.7亿，国内生产总值约3.5万亿。 美元和外贸成交额4.5万亿美元。

马吉利斯议长尼格马图林表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫特别注重加强与国际组织之间的关系。加强与东南亚国家，以及与东盟之间的关系是哈萨克斯坦外交政策的优先事项之一。

此外，议长表示，相信议会外交在建立有效的国际合作机制，以及地区和陆地国家层面寻求共同解决方案方面具有巨大潜力。

值得一提的是，第41届东盟议会大会在2020东盟轮值主席国越南的组织下召开。

【编译：阿依波塔】