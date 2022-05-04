日本儿童人数连续41年减少

哈通社/东京/5月4日 —— 据共同社报道，日本总务省4日发布数据称，包括外国人在内的14岁以下儿童人数为1465万人，较上年减少25万人，连续41年减少。

据报道，在法定假日“ 儿童节 ”（5月5日）前，根据4月1日的人口估算数据计算出上述结果。儿童占总人口的比例也下降0.1个百分点至11.7%，连续48年下降。人数和占比均创下有可比数据的1950年以来新低。少子化进一步加剧，新冠疫情蔓延导致对生育抱有担心的“ 避免怀孕 ”也可能雪上加霜。

计算结果中，男孩为751万人，女孩715万人。以每3岁为一个年龄段，12～14岁儿童为323万人，年龄段越低人数越少，0～2岁为251万人。这反映了出生人数逐年减少的情况。

日本儿童数在1954年达到2989万人的峰值，之后转为减少。在第二次婴儿潮（1971～1974年）前后有所增加，但从1982年起再度持续减少。

以联合国人口统计年鉴为基础对人口在4000万以上的35个国家进行的比较显示，虽然调查时间点有所不同，但日本的儿童占比最低，低于意大利的12.9%和韩国的11.9%。

截至去年10月1日的详细统计显示，所有都道府县的儿童数均比上年减少。