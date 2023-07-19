罗马气温突破41度 意大利多地医院急诊病例大幅增加

哈通社/阿斯塔纳/7月19日--据环球网报道，随着热浪持续侵袭意大利，当地时间18日，首都罗马气温突破41摄氏度，意大利各地医院因高温相关疾病寻求急救的人数急剧上升。

据报道，罗马气温18日高达41.8摄氏度，打破了2022年6月创下的40.7摄氏度的纪录。在意大利以西，撒丁岛的最高气温达到了45摄氏度。

当地医院报告称，由于高温下过度暴露而引发脱水或其他疾病，到急诊室的相关病患人数增加了20%至25%。

意大利南部城市那不勒斯一家医院表示，在过去24小时内，有231名患者接受了紧急护理，相当于每6分钟就有一名患者，这是自2020年新冠疫情以来的单日最高人数。

据介绍，这些患者主要来自当地养老院的老年人，也包括游客在内的其他年龄段的人。

意大利医生联合会副主席乔瓦尼·莱奥尼表示，意大利是人口老龄化最严重的国家之一，高龄加上心脏病或呼吸困难等症状时，气温飙升会造成致命情况。

报道称，意大利卫生部已将包括罗马、佛罗伦萨、博洛尼亚在内的23个城市置于«红色预警»状态，这一措施意味着高温被认为对全体人口的健康构成威胁，而不仅仅是儿童和老年人。

当地卫生部门敦促人们穿亚麻衣服，避免在最热的时候外出，不要喝酒、喝咖啡和碳酸饮料。