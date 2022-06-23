哈通社/努尔苏丹/6月23日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增42例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有14人自COVID-19中康复。

新增的42例位于： 努尔苏丹市 - 16、阿拉木图市 - 20、奇姆肯特市 - 2 、阿克莫拉州 -1、阿克托别州 -1、卡拉干达州 -1 、库斯塔奈州 -1；

新康复14例位于： 努尔苏丹市 - 6 、阿拉木图市 - 8 ；

根据哈萨克斯坦卫生部23日发布的消息，当前全国有254名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，43人住院接受治疗，211人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，3人的病情严重， 有1名患者正在使用呼吸机协助治疗。

截至目前，全国累计新冠感染病例 1 306 056例，其中有1 292 194人痊愈出院，13 663名患者病逝。

此外自2020年3月15日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有89 225例， 其中83 678例康复，5354名患者病逝。



