哈萨克斯坦护士职位空缺4200位 专家紧缺

哈萨克斯坦公共政策研究所称，尽管国内初级医务人员数量逐年增加，但人员仍然短缺。

数据显示，哈萨克斯坦护士短缺约4200人。

此外，护理专家的供应量仍处于较低水平：每万人74.7名，助产士每万人5名。

例如，根据世界卫生组织数据（2020年），欧洲国家人均护士和助产士人数如下：

芬兰 — 每万人 223.3 名；

瑞典——每万人 215.9 名；

比利时 — 每万人 201.3 名；

瑞士 — 每万人 187.1 名；

挪威——每万人 185.1 名。

值得一提的是，护士在世界各地的医疗保健系统中的作用正在不断增强。此外，护理职能的扩展作为医疗保健领域的劳动力创新。

考虑到初级医疗人员短缺，以及全科医生工作量大，许多国家决定将部分医疗职责转移给护士（瑞士、英国、芬兰、爱尔兰、波兰等） 。

作为开发和引进新护理服务模式项目的一部分（自 2017 年起），哈萨克斯坦在高级护士的职位引入了多项医疗职能（护理、疫苗接种、筛查以及多项诊断和治疗程序） 。

如今，对合格护理专家的需求日益增加。

据劳动力资源发展中心预测，未来5年护士需求量将达到3.9万人。

劳动和社会保障部将护士列为需求量最大的前 5 个职位空缺（1200 个职位空缺）专业。

【编译：小穆】