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    10:44, 27 四月 2020 | GMT +6

    已有420万余名公民领取疫情期间特殊补贴

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    哈通社/努尔苏丹/4月27日--截至目前，已有420万余名公民领取疫情期间特殊补贴

    据劳动和社会发展部消息，截止4月27日，超过823万人申请特殊补贴。其中，申请人数最多的州和直辖市分别是：阿拉木图州-145万、突厥斯坦州-99.95万、阿拉木图市-89.66万、努尔苏丹市-59.45万、奇姆肯特市-53.45万。

    截至4月27日，紧急状态期间失去收入的4251000名公民已领取国家疫情期间特殊补贴。其中，领取补贴最多的州和直辖市分别是：阿拉木图州-62.05万、突厥斯坦州-50.08万、阿拉木图市-41.21万名公民。

    另外，367.2万份申请因个人信息不正确或银行账户信息错误等多种原因被拒绝。

    市民可通过登录电子政府网站，或者telegrambot egov.kz以及特设网站42500.enbek.kz等方式查询、登记和申请特殊补贴。 此外，还可以拨打热线电话55-14-87, 55-01-74, 55-69-59, 55-67-12及109 (iKomek)，获取相关信息。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会保障 社会 黄金储备
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