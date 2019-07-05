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17:25, 05 七月份 2019 | GMT +6
克孜勒奥尔达州将迎来42℃酷暑
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哈通社/努尔-苏丹/7月5日 -- 哈萨克斯坦国家气象总局5日公布的天气预报显示，克孜勒奥尔达州6日将迎来42℃酷暑天气。
气象专家表示，库斯塔奈州部分地区6日或将迎来暴风雨，西南方向风速将达15-20米/秒。
【编译：小穆】
标签:
国家气象总局
库斯塔奈
克孜勒奥尔达
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