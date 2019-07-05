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    17:25, 05 七月份 2019 | GMT +6

    克孜勒奥尔达州将迎来42℃酷暑

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    哈通社/努尔-苏丹/7月5日 -- 哈萨克斯坦国家气象总局5日公布的天气预报显示，克孜勒奥尔达州6日将迎来42℃酷暑天气。

    气象专家表示，库斯塔奈州部分地区6日或将迎来暴风雨，西南方向风速将达15-20米/秒。

    【编译：小穆】

    标签:
    国家气象总局 库斯塔奈 克孜勒奥尔达 天气 黄金储备
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