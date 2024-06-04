中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:38, 04 六月 2024 | GMT +6

    42%的哈萨克斯坦人年龄在25岁以下

    哈萨克族占全国总人口70%
    Фото: ult.kz

    哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦国家统计局数据，2024年1月1日，哈萨克斯坦人口总数突破2000万。预计2050年哈萨克斯坦人口将达到2630万。

    按照年龄段划分的人口比重分别为：

    • 25岁以下——850万人（42.6%）；
    • 25~65岁——970万人（48.5%）；
    • 65岁以上——180万人（8.9%）。

    哈萨克斯坦人口预期寿命情况如何？

    虽然在大流行期间（2020~2021年）哈国人口预期寿命有所下降，但之后重新恢复了增长，从2021年的70.23岁增长到2023年的75.09岁。

    根据联合国的预测显示，由于预期寿命的延长，到2050年，人口老龄化程度将有所增加。

    60岁及以上人口的比例已经从2008年的9.7%，增加到2023年的13.6%，到2050年该指标将增至16.7%。

    也就是说，到2050年，平均每六个哈萨克斯坦人中就有一个年龄在60岁或以上。

    出生率或将出现下降

    影响人口结构的主要因素之一是总出生率。它显示了女性（即15岁至50岁之间）的平均生育次数。

    从2022年开始，这一指标从3.05下降到2023年的2.96。

    根据联合国预测，到2050年，哈萨克斯坦的出生率预计将进一步下降至每名妇女生育2.42个孩子。

    出生率下降是全世界的趋势。随着出生率的逐渐下降和预期寿命的延长，每一名仍处于劳动年龄人口的人所需要负担的社会负担将会增加。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 人口 统计
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!