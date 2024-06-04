42%的哈萨克斯坦人年龄在25岁以下

按照年龄段划分的人口比重分别为：

25岁以下——850万人（42.6%）；

25~65岁——970万人（48.5%）；

65岁以上——180万人（8.9%）。

哈萨克斯坦人口预期寿命情况如何？

虽然在大流行期间（2020~2021年）哈国人口预期寿命有所下降，但之后重新恢复了增长，从2021年的70.23岁增长到2023年的75.09岁。

根据联合国的预测显示，由于预期寿命的延长，到2050年，人口老龄化程度将有所增加。

60岁及以上人口的比例已经从2008年的9.7%，增加到2023年的13.6%，到2050年该指标将增至16.7%。

也就是说，到2050年，平均每六个哈萨克斯坦人中就有一个年龄在60岁或以上。

出生率或将出现下降

影响人口结构的主要因素之一是总出生率。它显示了女性（即15岁至50岁之间）的平均生育次数。

从2022年开始，这一指标从3.05下降到2023年的2.96。

根据联合国预测，到2050年，哈萨克斯坦的出生率预计将进一步下降至每名妇女生育2.42个孩子。

出生率下降是全世界的趋势。随着出生率的逐渐下降和预期寿命的延长，每一名仍处于劳动年龄人口的人所需要负担的社会负担将会增加。

【编译：木合塔尔·木拉提】