今年已有超过4300人搬迁至我国劳动力短缺地区

哈通社/努尔苏丹/9月14日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻处消息，2020年前8个月中，我国共有1273个家庭（总人数为4386人）从劳动力剩余地区搬迁至劳动力短缺地区，其中适龄劳动人口为2303人。在身体健全的家庭成员中，已有1652人在新的居住地实现就业。

根据国家有效就业和大规模创业发展计划«劳动»国家规划的规定，为刺激劳动力资源流动，将对自愿移居至政府指定地区的国民提供国家支持措施。

移民迁出的地区是：阿拉木图州、江布尔州、曼格斯套州、突厥斯坦州、克孜勒奥尔达州，以及努尔苏丹市、阿拉木图市和奇姆肯特市。移民迁入地区有：阿克莫拉州、东哈州、卡拉干达州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、北哈州。

在国家计划的框架内，向参与自愿安置的国民提供补贴形式的国家支持措施：

-搬家：一次性向每个家庭成员支付35倍按月计算指数（9.2万坚戈）；

-支付租赁住房和水电费的费用，根据家庭成员人数和地区，每户每月支付15到30倍按月计算指数（3.9万到7.9万坚戈），为期12个月。

还将采取措施为流离失所者提供住房。

因此，政府将在北哈州建造714套住房，在巴甫洛达尔州将购买441套公寓，为移民提供住房。

计划在2020年重新安置总共5825人（1631个家庭）。

【编译：阿拉依】



