哈萨克斯坦将增派430名维和人员加入联合国维和任务

哈通社/努尔苏丹/6月30日 – 哈萨克斯坦议会上下两院联席会议30日在首都努尔苏丹举行，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统当天向议会提交了关于派遣哈萨克斯坦武装力量维和部队加入联合国维和特遣任务的建议。

遵照哈萨克斯坦宪法第53条第5款的规定，根据总统的提议，在议会两院联席会议上将针对是否需要为履行国际义务而使用哈萨克斯坦武装力量进行讨论。

哈萨克斯坦国防部部长鲁斯兰·贾克斯勒科夫在会上宣读了哈萨克斯坦总统的提议。

托卡耶夫总统在提议中说：

- 迄今为止，根据议会的决议，武装力量人员被派往联合国维和特派团，以履行维护和平与安全的国际义务。自 2014 年以来，有 45 名军官作为军事观察员和参谋参加了在西撒哈拉、科特迪瓦、黎巴嫩的任务，自 2018 年以来，有 520 名军事人员作为维和部队的一部分，参加了在黎巴嫩的临时部队任务。目前哈萨克斯坦维和力量在西撒哈拉有6名军人，在黎巴嫩临时部队有9名军人。

托卡耶夫总统指出，联合国维和部队高度评价了哈萨克斯坦军人的训练水平，并愿意支持哈萨克斯坦增加维和人员的数量。通过派遣特遣队参加维和行动并为加强全球安全做出贡献，将有助于提高哈萨克斯坦在国际舞台上的威望，并发挥更加有力的作用。

-当前世界上正在发生的时间证明安全挑战仍然存在，因此进一步加强军队战备水平，提高和积累军事力量的作战经验，成为了应对挑战的紧迫需要。在这样的背景下，我认为根据组织章程第七章，增加哈萨克斯坦武装力量维和部队参与在中非、刚果民主共和国和马里的联合国维和任务是适当的。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦已经准备好以参谋人员和军事观察员的身份，向联合国维和特派团派遣其紧缺的步兵、医疗情报、工程兵、宪兵等部队人员。

总统在其提交议会的建议中还建议，分四批分别向联合国在中非、刚果、马里和黎巴嫩的维和特遣团派出430名哈萨克斯坦维和部队人员，执行联合国框架下的维和任务。

总统的提议在议会上下两院联席会议上获得了通过。

【编译：木合塔尔·木拉提】