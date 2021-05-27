国际仲裁中心共受理431起纠纷案件

哈通社/努尔苏丹/5月27日—国际仲裁中心自设立以来共受理431起纠纷案件。

世界银行和哈萨克斯坦司法部日前联合召开“改善争端预防与解决机制”网络研讨会。

世界银行常驻哈萨克斯坦代表詹-弗朗索瓦·马托、世界银行副行长、国际投资争端解决中心秘书长梅格·金纳、国际投资和贸易法教授凯1霍贝尔·乌普萨拉、维也纳大学国际法和欧洲法教授奥古斯特·雷尼施以及相关领域的专家和分析人员出席了此次会议。

据悉，此次会议是关于哈萨克斯坦司法领域改革的第三次网络研讨会。

活动期间，司法部部长马拉特·别克塔耶夫在发言中指出，阿斯塔纳金融中心正积极参与解决该地区的投资纠纷。

别克塔耶夫指出，哈萨克斯坦愿意为国内外投资者创造最舒适的投资环境，阿斯塔纳金融中心的成立就是其最好的证明。成为中亚地区首个基于英国法律原则的该金融中心内设有独立法院和国际仲裁中心，致力于解决民事和商业纠纷的该机构按照最高国际标准开展相关工作，向当事人提供独立、经济且高效的诉讼替代方案。迄今为止，该机构共受理登记了431起涉及仲裁和调解的纠纷案件。

别克塔耶夫还指出，哈萨克斯坦一直致力于建立良好的纠纷解决机制。2016年批准通过了《仲裁法》。该法律内容与1985年《联合国国际贸易法委员会国际商事仲裁示范法》、1958年在纽约通过的《承认及执行外国仲裁裁决公约》以及1961年的《欧洲国际商事仲裁公约》相符合。

【编译：达娜】