霍金通过公式计算为英国战世界杯献计:穿红色队服 打433

哈通社阿斯塔纳电，据美国中文网援引台湾中时电子报报道，英国天才物理学家史蒂芬霍金除了在理论物理学方面有杰出成就外，近来他也替即将登场的世界杯足球赛做了分析，提供一系列研究数据供英格兰队出战世界杯，包含穿红色队服、以及排出4-3-3阵型等信息。

霍金近日分析了自1966年以来的世界杯赛，发现了一些有趣的数据。包含从心理层面看来，英格兰队穿上红色队服会远比穿白色来的好，他指出这是因为红色球衣能让球员更有自信心以及较有侵略性。

而在阵型方面，霍金也说过去英国习惯摆4-4-2阵型，此阵型赢球机率为48%，但若摆出4-3-3阵型，赢球机率则能达58%；另外在地形气候方面，若比赛场地处在海拔500米以下，英国的表现也会较好，但如果气温上升5度，英国胜出机会则会下降59%。

除此之外，霍金也用数学算式计算，指出如果比赛时间接近英国时间下午3点，球队获胜的机率也会高出1/3。至于点球的密技，霍金指出把球射向球门的右上或左上角进球率最高。他更说"秃头或是金发球员比起其他球员更容易进球！"虽然比赛向来不能用算的就知道结果，不过霍金的数据分析多少也能提供英格兰代表队参考，或许真能更利于赛事。