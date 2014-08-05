438名乌克兰军人投奔俄军 总数已超500人

哈通社阿斯塔纳8月5日电，据人民网援引俄罗斯媒体报道，俄罗斯联邦安全局罗斯托夫州边境警卫处发言人瓦西里•马拉耶夫表示，4日凌晨438名乌克兰军人要求俄罗斯边防军提供庇护。马拉耶夫指出，根据俄罗斯边防局的决定，该州边防人员打开了人道主义走廊，并向俄罗斯放进需要寻求庇护的人。他还指出，在投奔者中有164名乌克兰边防军。

目前，乌克兰官员方面已经证实了俄罗斯媒体的报道。带领乌军人逃离战场的军官的描述充满英雄主义的色彩，称"这些军人进行了数小时的殊死突围，在打完了最后一发子弹之后，他们砸毁了所有车辆，走进俄罗斯。"

据悉，自乌克兰东部冲突加剧以来，乌军不堪忍受战乱外逃现象不断发生，总数已超过500人。8月3日，俄罗斯边防警卫消息称，12名乌克兰士兵正寻求在俄罗斯避难。7月底，有41名乌克兰军人逃到俄罗斯，目前，乌克兰方面以战场脱逃为罪名对他们进行起诉。

另外，6月俄联邦安全局曾报告称，有80多名乌克兰边防军人为躲避与民兵战斗时的炮火，夜间通过"伊兹瓦里诺-顿涅茨克"口岸进入俄罗斯，其中有2人受伤。

一名率领乌克兰军人投奔俄罗斯的乌军军官日前表示："我们完全不是叛徒。我们和俄罗斯之间没有爆发战争。可能存在一些互相不理解的地方，但战争是不存在的。为了拯救部下，决定将他们带入俄罗斯境内。"