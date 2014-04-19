七旬老人与43年未谋面初恋重逢 再次表白后结婚

哈新社阿斯塔纳讯，据环球网消息，一对七旬老人在分离43年后再度重逢，再次表白成功后结婚，实现了愿望。上世纪70年代，婚外恋、未婚生子这件事对乔永谦和王红意味着什么呢？用乔永谦自己的话来说，是一场灾难临头。1967年，王红从南京动力专科学校毕业后，以国家技术员的身份到了位于襄阳的化工部第六建筑公司，乔永谦成为了王红的师傅。朝夕相处之下，王红爱上了已经成家，还有两个儿子的乔永谦，最终住在了一起。1971年，乔永谦带着即将临盆的王红偷偷回到徐州老家，生下儿子取乳名豆豆。乔永谦的妻子向两人单位举报了这件事情，于是，他们被单位双双开除。乔永谦妻子坚决不离婚，乔永谦和王红被迫分手。

乔永谦和王红分手后，和母亲住到了一起，在当地一所学校当了老师，并独自抚养儿子豆豆，而他的妻子则带着孩子回了娘家，两人从此分居。王红则在家人的安排下到了安徽马鞍山重新生活。在亲戚的介绍下，分手三年后嫁给了当地一位职工小江(化名)，两人育有一子一女。据王红在南京的堂妹王女士介绍，姐夫小江不仅帅气，而且对堂姐和岳父岳母都很好，全家都很喜欢他。但小江十几年前去世，此后堂姐和子女一起生活。

记者证实：两人在深圳重聚

初恋奶奶王红找到了，这对43年未曾谋面的恋人是否会重逢，如今双双单身的他们能不能重新走到一起，成为网友们关注的焦点。昨天，一位自称是王红奶奶邻居的网友"马鞍少年"爆料，王红奶奶上个月已经和初恋乔永谦见面，目前还没有回到马鞍山的家中。

昨天，记者联系到了小乔的父亲，王红和乔永谦的儿子，确认了70岁的王红奶奶已经见到了43年前的情人乔永谦老人的消息。据乔先生介绍，多年来，自己和父亲乔永谦一直在积极地寻找母亲王红的下落，但每次线索都断掉。女儿小乔因为心疼父亲和爷爷，所以在网上发帖寻人，在网友的帮助下，终于打听到了母亲王红的下落。在深圳电视台一栏目牵线下，两位老人在节目现场完成了43年来的首次相聚。这次见面，据乔先生讲，获得了包括王红子女在内的双方家人的同意。已满头白发的乔永谦拿着王红当年写给自己的58封情书和当年两人的定情信物一把二胡，向43年前的恋人王红再次表白。

小乔父亲证实：父母已经重新在一起

王红和乔永谦的老伴均已经过世多年。两个单身的老人在深圳重新见面。据乔先生介绍，双方子女赞成两位老人重新走到一起。而这一次复合，他们的关系也变得名正言顺。乔先生说："我的父母日前已经领证结婚，成为合法夫妻。母亲现住在徐州。"

最后，乔先生也希望通过本报，向帮助自己找到母亲的网友表达谢意。他说："两位老人都已经为年轻时的错误付出了40多年的代价，如今他们都已经是70多岁的老人，希望网友们可以祝福父母，不要继续深究。"