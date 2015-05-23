墨西哥中部警察与犯罪团伙交火至少43人死亡

哈通社阿斯塔纳5月23日电 据BBC消息，墨西哥中部米却肯州靠近哈利斯科州的但瓦托镇当日发生警察与犯罪团伙交火事件，造成至少43人死亡，其中包括1名警察。

交火事件发生在米却肯州靠近哈利斯科州的但瓦托镇。当时，武装分子在高速路一带对联邦警察车队发动了袭击。 这起暴力袭击事件据悉与毒品犯罪集团有关。当地官员称，至少一名警察在事件中死亡。 墨西哥国家安全委员会专员表示，大部分被打死的是贩毒集团成员。 他对记者表示，交火事件持续了三个半小时，当局从现场缴获一些武器，包括30支步枪。 米却肯州州长表示，袭击警方的枪手很有可能是一个名叫"哈利斯科新一代"的贩毒集团成员。 据悉，联邦安全人员正在前往当地对事件展开调查。 BBC记者沃森表示，发生交火事件地区的贩毒集团经常相互厮杀。贩毒集团"哈利斯科新一代"成员最近几周亦越来越嚣张，他们多次伏击警方，数十名警察在反毒行动中身亡。 但瓦托镇负责人对当地电台表示，联邦警察的车队在星期五早晨抵达当地的时候，遭到了武装分子的袭击。 两年前，米却肯州当地民众自发组成维持治安团体，试图将墨西哥贩毒集团"圣殿骑士"赶走。 不过，上周一名参加下月选举的前维持治安会领导人被人开枪打死。 近年来，势力强大的贩毒集团"哈利斯科新一代"在当地的活动越来越猖獗，米却肯州和哈利斯科州已成为墨西哥暴力犯罪最多的地区。 自三月份以来，贩毒团伙成员据信已打死至少20名警察和士兵。今年一月，墨西哥当局声称已逮捕这个贩毒集团的其中一名首领。 五月初，墨西哥军方一架直升机被贩毒集团击落，机上数名士兵死亡。四月份，15名警察在遭到贩毒集团伏击时身亡。