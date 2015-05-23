墨西哥警方与枪手交火至少43人死亡

哈通社阿斯塔纳5月23日电 据BBC报道，墨西哥中部米却肯州星期五（5月22日）发生交火事件，造成至少43人死亡。

交火事件发生在米却肯州靠近哈利斯科州的但瓦托镇。当时，武装分子在高速路一带对联邦警察车队发动了袭击。



这起暴力袭击事件据悉与毒品犯罪集团有关。当地官员称，至少一名警察在事件中死亡。



墨西哥国家安全委员会专员表示，大部分被打死的是贩毒集团成员。



他对记者表示，交火事件持续了三个半小时，当局从现场缴获一些武器，包括30支步枪。



米却肯州州长表示，袭击警方的枪手很有可能是一个名叫"哈利斯科新一代"的贩毒集团成员。



据悉，联邦安全人员正在前往当地对事件展开调查。



BBC记者沃森表示，发生交火事件地区的贩毒集团经常相互厮杀。



记者们表示，贩毒集团"哈利斯科新一代"成员最近几周亦越来越嚣张，他们多次伏击警方，数十名警察在反毒行动中身亡。







当时，武装分子在高速路一带对联邦警察车队发动了袭击



但瓦托镇负责人对当地电台表示，联邦警察的车队在星期五早晨抵达当地的时候，遭到了武装分子的袭击。



两年前，米却肯州当地民众自发组成维持治安团体，试图将墨西哥贩毒集团"圣殿骑士"赶走。



不过，上周一名参加下月选举的前维持治安会领导人被人开枪打死。



近年来，势力强大的贩毒集团"哈利斯科新一代"在当地的活动越来越猖獗，米却肯州和哈利斯科州已成为墨西哥暴力犯罪最多的地区。



自三月份以来，贩毒团伙成员据信已打死至少20名警察和士兵。今年一月，墨西哥当局声称已逮捕这个贩毒集团的其中一名首领。



五月初，墨西哥军方一架直升机被贩毒集团击落，机上数名士兵死亡。四月份，15警察在遭到贩毒集团伏击时身亡。